Roland-Garros verwandelt Rafa Nadal in seiner albtraumhaften KI-Weihnachtskarte in den Weihnachtsmann Roland-Garros ist eine Hommage an den spanischen Tennisspieler, der das Turnier 14 Mal gewann, so oft wie kein anderer.

Das Jahr 2024 wird vielen Tennisfans als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem Rafa Nadal, einer der besten Spieler seiner Generation, den Schläger an den Nagel hängte und sich offiziell aus dem Profitennis zurückzog. Der mallorquinische Spieler stach vor allem auf Sand hervor und dominierte Roland-Garros in Paris und gewann von 2005 bis 2022 14 Mal. Am ersten Weihnachten seit seinem Rücktritt hat Roland-Garros auf X eine Weihnachtskarte mit den Siegern von 2024, Carlos Alcaraz und Iga Świątek, geteilt... mit Nadal als Weihnachtsmann. Es ist eine nette Geste, die zeigt, wie Nadal den Staffelstab weitergibt, und die Fans können nach mehreren Referenzen Ausschau halten, darunter Fotos der Gewinner, einen Miniatur-Eiffelturm. Aber der Einsatz von KI zur Generierung des Bildes, auch wenn es später manuell bearbeitet wurde, gibt dem Bild immer noch ein unheimliches Gefühl, das einige Fans schrecklich aussehen sehen... Glücklicherweise wurde das offizielle Poster für Roland Garros 2025 von Menschen entworfen: dem Comic-Autor und Zeichner Marc-Antoine Mathieu. Roland-Garros 2025 findet vom 25. Mai bis 18. Juni statt. Carlos Alcaraz, der etwas Boden auf Jannik Sinner verloren hat, wird versuchen, das Rennen ein zweites Mal zu gewinnen. Unterdessen wird Iga Świątek, die trotz ihrer Dopingstrafe derzeit die Nummer 2 der WTA ist, ihren Titel verteidigen, nachdem sie 2020, 22, 23 und 24 viermal gewonnen hat.