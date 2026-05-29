Roland Garros unter Beschuss wegen gefährlicher Lacoste-Schilder: Spieler stolpern und verletzen sich

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Die türkische Tennisspielerin Zeynep Sönmez, 24 Jahre alt, musste sich von einem Doppel-Tennismatch zurückziehen, das sie gemeinsam mit Tatjana Maria in Roland Garros spielte, nachdem sie mit einer Lacoste-Werbetafel hinten auf dem Platz gestolpert war. Als sie rückwärts rannte, um einen Ball zu schlagen, stolperte sie und fiel mit den Knien voran, was eine Untersuchung durch den Physiotherapeuten erforderte.

Einen Tag zuvor ereignete sich ein ähnlicher Vorfall mit Katie Boulter, die über das Lacoste-Schild stolperte und fiel, obwohl ihr zum Glück nichts Ernstes passierte. Doch auch Alexander Blockx verletzte sich beim Training, verdrehte sich den Knöchel und zog sich aus dem Turnier zurück, als er mit den Planen stolperte, die für den Regenfall zusammengeklappt worden waren.

Der Vorfall, der nicht das erste Mal ist und nicht ausschließlich auf Roland Garros beschränkt ist, weckte Bedenken hinsichtlich der Hindernisse auf dem Platz, da Spieler das Recht haben, gegen die Turniere zu klagen, besonders wenn es sich um unnötige Hindernisse wie Werbung von Sponsoren handelt...