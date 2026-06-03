Die Spiele am Mittwoch bei den French Open mit Sabalenka, Auger-Aliassime, Berrettini ...

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Die Viertelfinals von Roland Garros gehen am Mittwoch weiter, nach den Spielen am Dienstag, in denen Jakub Mensik und Alexander Zverev Joao Fonseca und Rafa Jódar im Herren-Einzel besiegten.

In der Auslosung der Frauen besiegte Marta Kostyuk die erfahrene Elina Svitolina in einem "ukrainischen Derby", womit es das erste Mal war, dass eine ukrainische Spielerin das Halbfinale von Roland Garros erreichte, und sie trifft auf die Russin Mirra Andreeva, die Solana Cirstea zerquetschte.

Dies sind heute, Mittwoch, den 3. Juni, die Viertelfinalspiele der Roland Garros, die alle auf dem Hauptplatz von Phillipe-Chatrier ausgetragen werden.

Roland Garros Herren-Viertelfinale:



Felix Auger-Aliassime (4) gegen Flavio Cobolli (10): 13:20 MESZ, 12:20 BST



Matteo Berrettini gegen Matteo Arnaldi: 20:15 MESZ, 19:15 BST



Roland Garros Frauen-Viertelfinale:



Anna Kalinskaya (22) gegen Maja Chwalinska: 11:00 MESZ, 10:00 BST



Aryna Sabalenka (1) gegen Diana Shnaider (25): 12:10 MESZ, 11:10 BST



Am Donnerstag finden die Halbfinalspiele der Frauen statt, wobei im ersten Spiel Marta Kostyuk auf Mirra Andreeva trifft, und am Freitag die der Männer, wobei im ersten Spiel Jakub Mensik gegen Alexander Zverev antritt.