Roland Garros spielt am Dienstag, mit Zverev gegen Jódar und Mensik gegen Fonseca als Highlights

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Roland Garros 2026 erweist sich als eines der aufregendsten und unvorhersehbarsten aller Zeiten, und wir befinden uns nun in den letzten Phasen: den letzten acht der Auslosungen bei Männern und Frauen.

Alle verbleibenden Einzelkämpfe finden im Philippe-Chatrier statt, wobei die Damenmatches am Tag beginnen, mit einem Duell zwischen der Teenagerin Mirra Andreeva und der bald zurücktretenden Solana Cirstea, gefolgt vom ukrainischen Duell zwischen Svitolina und Kostyuk.

Später, spätestens um 13:20 Uhr MESZ, folgt das Match zwischen Weltranglisten-3 Alexander Zverev und dem spanischen Wunderkind Rafa Jódar, mit der Atmosphäre eines erwarteten Finales. Ohne Sinner, Alcaraz oder Djokovic ist es Zeit für das aufstrebende Talent, denn der 19-jährige Joao Fonseca trifft am Abend später auf den 20-jährigen Jakub Mensik.

Dies sind die Viertelfinalspiele der Roland Garros zwischen heute und morgen:

Roland Garros Herren-Viertelfinale:

Dienstag, 2. Juni



Rafa Jódar (27) vs. Alexander Zverev (2): 13:20 CEST, 12:20 BST



Jakub Mensik (26) vs. Joao Fonseca (28): 20:15 CEST, 19:15 BST



Mittwoch, 3. Juni



Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi: Wird noch bekannt gegeben



Felix Auger-Aliassime (4) vs. Flavio Cobolli (10): Wird noch festgelegt



Roland Garros Frauen-Viertelfinale:

Dienstag, 2. Juni



Mirra Andreeva (8) vs. Solana Cirstea (18): 11:00 MESZ, 10:00 BST



Elina Svitolina (7) vs. Marta Kostyuk (20): 12:10 CEST, 11:10 BST



Mittwoch, 3. Juni



Anna Kalinskaya (22) vs. Maja Chwalinska: Wird noch festgelegt



Aryna Sabalenka (1) vs. Diana Shnaider (25): Wird noch festgelegt

