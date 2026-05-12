Roland Garros gibt den zurücktretenden Legenden Stan Wawrinka und Gaël Monfils Jokerkarten

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Roland Garros steht vor der Tür, und der französische Grand Slam ehrt zwei Legenden, die in dieser Saison mit Wildcards in den Ruhestand gehen: Stan Wawrinka und Gaël Monfils haben beide Einladungen zu ihrem letzten Roland Garros erhalten. Wawrinka, der 41-jährige Schweizer Spieler, wurde 2015 Roland-Garros-Meister, besiegte Novak Djokovic im Finale, war 2017 Finalist und 2016 Halbfinalist. Mit der Wildcard wird der Spieler auf Platz 125 in seiner 21. Ausgabe von Roland Garros spielen, wo er eine Bilanz von 46-19 hat.

Und Gaël Monfils, einer der besten französischen Spieler der letzten Jahre, tritt dieses Jahr ebenfalls in den Ruhestand und wurde eingeladen. Monfils war 2008 Halbfinalist bei Roland Garros und erreichte dreimal das Viertelfinale, mit einer Bilanz von 40-17 in diesem Wettbewerb. Es wird sein 19. und letzter Auftritt bei seinem Heim-Grand-Slam für den Spieler, der 2016 als Weltranglisten-6 den besten Platz erreichte.

Im Gegensatz dazu haben auch mehrere junge Stars Wildcard-Einladungen erhalten, darunter der 17-jährige Moise Kouame, der bereits zwei Titel auf der ITF World Tennis Tour in Frankreich gewonnen hat und zudem sein Debüt in Hauptturnieren der ATP-Runde gab (das ATP 250 Open Occitane im Februar und sein erstes Masters 1.000 bei den Miami Open). Auch andere französische Spieler haben Wildcard-Einladungen für das Hauptfeld erhalten, wie Titouan Droguet, Hugo Gaston und Arthur Gea.