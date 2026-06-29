Roland-Garros-Finalistin Maja Chwalinska wurde aus Wimbledon ausgeschieden, nachdem sie sich vor einem Matchball den Knöchel verstaucht hatte

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Maja Chwalinska, polnische Tennisspielerin und zuletzt Roland-Garros-Finalistin, in einer Serie, in der sie als erste Qualifikantin das Finale der French Open erreichte, schließlich gegen Mirra Andreeva verlor, aber weltweit Lob erhielt, hat in seinem Debütmatch bei Wimbledon einen herzzerreißenden Rückschlag erlitten, als er gegen Mananchaya Sawangkaew mit 2:6, 7:5, 6:2 verlor, nachdem sie gestürzt und sich den Knöchel gebrochen hatte... wenn sie einen Matchball hatte.

Chwalinska war erst auf Platz 114 der Weltrangliste, als die Auslosungsgrenze erreicht wurde (sie ist jetzt Nummer 21 der Welt), weshalb sie eine Wildcard-Einladung zum Grand Slam im Gras erhielt. Und alles schien in Ordnung, mit einem 5:2 im zweiten Satz und einem Matchball, als sie auf dem Gras ausrutschte. Nach diesem Spiel beantragte sie eine medizinische Auszeit und verlor trotz eines weiteren Matchballs später, 5:4, die Bewegung, da sie sich den Knöchel verstaucht hatte.

In den letzten Partien des dritten Satzes lief Chwalinska nicht einmal für das Spiel, schaffte es aber trotzdem, das Spiel in Tränen zu beenden. "Ich wollte weitermachen, aber ich fühlte mich nicht wohl dabei, mich zu bewegen, also wollte ich es abkleben. Aber weißt du, ich würde diesen Punkt sowieso verlieren, es ist egal, ob ich gefallen bin oder nicht. Das hat mir später definitiv nicht geholfen, aber es ist, wie es ist", sagte der polnische Spieler.

Sawangkaew, 23 Jahre alt, auf Platz 164 der Welt, war sechs Monate lang wegen einer Rückenverletzung ausgefallen und wurde der erste thailändische Spieler, der seit Luksika Kumkhum, der 2018 die zweite Runde erreichte, ein Spiel bei Wimbledon gewann.