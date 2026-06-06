Roland Garros 2026: Die russische Teenagerin Mirra Andreeva gewinnt ihren ersten Grand-Slam-Titel

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Mirra Andreeva, 19 Jahre alt, besiegte die Qualifikantin Maja Chwalinska schnell mit 6:3, 6:2 in 1 Stunde und 22 Minuten und gewann ihren ersten Grand-Slam- und Roland-Garros-Titel. Sie wurde die erste Russin seit Maria Sharapova 2014, die Roland Garros gewann, und die jüngste seit Monica Seles 1992, und wird bis nächsten Montag nahe an den Top 5 sein.

Ihre Rivalin, Maja Chwalinska, überraschte alle, indem sie von den Qualifikationsrunden ins Finale einzog, auf Platz 114 der Welt (aber nach dem Turnier um 93 Plätze springen und ihre gesamten Karriereeinnahmen verdoppeln wird), während eines wilden und vorhersehbaren Roland Garros, bei dem die Favoritinnen (Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff) viel früher als erwartet fielen. Der Wettbewerb endete jedoch auf die logischste Weise, da viele erwarten, dass Andreeva in ihrer Karriere mehrfache Grand-Slam-Siegerin wird.

Andreeva verbucht ihren ersten Grand Slam, der zugleich ihr sechster WTA-Titel ist, zu dem auch zwei WTA 1000 gehören, in Dubai 2025 und Indian Wells 2025.