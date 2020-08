Roguelite-Abenteuer The Red Lantern schlittert in den Herbst

Nintendo hat uns diese Woche einige spannende Indie-Spiele vorgestellt und darunter befand ich auch The Red Lantern von Timberline Studio. Die haben das kühle Abenteuer in Alaska bereits letztes Jahr angekündigt und wollten bei dieser Gelegenheit ihre Fortschritte präsentieren, um die Veröffentlichung einzuleiten. Im Herbst wird das Spiel auf Nintendo Switch, PC (via Epic Games Store) und auf der Xbox One erscheinen - der offizielle Verkaufstermin sollte bald bestätigt werden.

The Red Lantern ist ein narratives Roguelite-Abenteuer, bei dem es darum geht, eine Gruppe von Schlittenhunden durch Alaskas zu führen. Da ungefähr die Hälfte der Menschheit Hunde liebt, wollte Epic Games mal wieder die Memes auspacken und diskutierte anschließend mit dem Entwicklerteam, ob es möglich ist, die Tiere zu streicheln. Die Antwort lautete: "Natürlich! Wir würden es nicht anders haben wollen".