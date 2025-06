Roguelikes gehen in Omelet You Cook in die Küche Dieser skurrile Titel hat gerade sein Debüt auf dem PC gegeben.

Indie kann sich oft wie die letzte Bastion für reine Kreativität im Videospielbereich anfühlen, undWholesome Games Direct die Show macht nicht viel falsch, um das zu bestreiten. Während der laufenden Show wurde gerade vom Entwickler SchuBox Games enthüllt, dass das Roguelike-Kochspiel Omelet You Cook jetzt auf dem PC über Steam verfügbar ist. Ja, die Flut der Schattentropfen geht weiter mit diesem ungewöhnlichen Projekt, bei dem es darum geht, die schrulligen Studenten von Middlesville Central Cafeteria zu versorgen, bei dem es darum geht, Zutaten von einem Fließband zu schnappen und dann das perfekte Omelett zu komponieren, das ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn du gut abschneidest, kann es sein, dass Princical Clucker dich mit genug Geld und Ressourcen belohnt, um neue Gegenstände zu deiner Speisekammer hinzuzufügen, aber wenn du nicht gut genug abschneidest... Nun, sagen wir einfach, dass die Beschreibung des Spiels Folgendes besagt: "Wirst du ihre ständig wachsenden Anforderungen erfüllen und einen weiteren Tag leben, um zu arbeiten?" Haben Sie vor, heute Omelet You Cook zu überprüfen?