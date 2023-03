Roguelike Action-Plattformer Elsie zeigt Bosse und Biome

Der farbenfrohe Roguelike-Action-Plattformer Elsie war ein Spiel, von dem wir in letzter Zeit nicht viel gehört haben, aber glücklicherweise scheint sich das zu ändern, da die Publisher Playtonic Friends und The Completionist und Entwickler Knight Shift Games hat nun einen neuen Trailer zum Titel veröffentlicht.

Dieser Trailer ist ziemlich lang und gibt einen tiefen Einblick in die Bosse und Biome, die im Spiel vorhanden sein werden. An der Biomfront wird uns ein Blick auf den ersten Ort, die Eclipse Skyport, sowie die vulkanische Grotte von The Forgemaster's Caldero und das Naturreich von Jardin gezeigt. Jedes dieser Gebiete wird von einem feindlichen Wächterfeind angeführt, wobei der Skyport's-Boss Celestia ist.

Was die Geschichte betrifft, die Elsie erzählen wird, wird das Spiel die Spieler als titelgebende Androidin sehen, während sie sich auf die Suche macht, die beeindruckende Welt zu säubern, die sie zu Hause nennt.

Für diejenigen, die sich fragen, wann Elsie ankommen wird, gab es noch keine Erwähnung eines genauen Veröffentlichungsdatums, aber uns wurde gesagt, dass das Spiel irgendwann in diesem Jahr auf PC und Nintendo Switch erscheinen wird und dass die Entwicklung "große Fortschritte macht".

Seht euch unten den Biomes and Bosses-Trailer an.