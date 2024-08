Rogue Waters Vorschau: Ein Taktik-RPG mit Stil

HQ

Heutzutage gibt es so viele taktische RPGs, dass es ein Albtraum sein kann, sich auf neue Ergänzungen des Genres zu freuen. Viele neigen dazu, auf sehr ähnliche Weise auszusehen und zu spielen, und haben oft sogar eine Designphilosophie, die anspruchsvoll und wenn überhaupt ein wenig zu komplex ist, um einfach konsumiert und genossen zu werden. Das ist definitiv ein Faktor, der dazu beiträgt, dass ich nur zu einer Handvoll taktischer RPGs tendiere, und es ist auch ein Hauptgrund, warum Rogue Waters meine Aufmerksamkeit auf der Gamescom erregt hat.

Du siehst, obwohl dieses Spiel alle traditionellen Elemente und beweglichen Teile eines taktischen RPGs hat - zum Beispiel den rundenbasierten Kampf, die Entscheidungen und entscheidungsgeladenen Dialoge, den isometrischen Kamerawinkel, die breite Anpassungsmöglichkeiten und die Charakterentwicklung - hat es auch ein paar Designentscheidungen, die dafür sorgen, dass all diese typischen Elemente auf eine schlankere und erfüllendere Art und Weise fließen.

Nehmen wir zum Beispiel den Kampf. Da es sich um ein Piratenspiel handelt, spielt sich ein Großteil der Action auf Schiffen ab, die längere und engere Schlachtfelder mit weniger offenem Raum bieten, um Feinde zu bewegen und zu flankieren. Entwickler Ice Code Games hat eine großartige Lösung für dieses Abstandsproblem gefunden, da es sich um einen Ketteneffekt handelt, der von den eleganten Schwertkämpfen herrührt, bei denen Feinde oder Verbündete jedes Mal nach hinten gedrängt werden, wenn sie mit einem Nahkampfschlag angegriffen werden. Die Idee ist, dass man, um mit einem Schwert zuzuschlagen, einen Ausfallschritt machen und dann den Bereich des Gegners besetzen muss, wobei der Gegner gezwungen ist, sich zurückzuziehen und zurückgedrängt zu werden. Um Rogue Waters willen, ebnet dies den Weg zu großartigen Verkettungsmechaniken, bei denen du einen Feind angreifen, ihn in eine Gefahr zurückdrängen oder einen anderen Feind anhäufen kannst, um Schaden bei Gegnern anzuhäufen, die sich nicht einmal in deiner unmittelbaren Angriffsreichweite befinden. Wenn das Ziel sich nirgendwo bewegen kann, wird es einfach an Ort und Stelle eliminiert, was bedeutet, dass die Kämpfe schnell und flüssig ablaufen können, wenn du vorausschauend planst und intelligente Züge ausführst.

Ice Code Games hat auch die typische prozentuale Aktion abgeschafft, die oft zu Frustration führt. Jetzt werden Angriffe nicht verpasst, aber der Haken ist, dass man aufgrund des Verkettungseffekts mehrere Runden im Voraus denken muss, da eine einfache Neupositionierung den Charakter in Gefahr bringen könnte, wenn bestimmte Dominosteine in eine Reihe fallen, wenn man so will. Hinzu kommt eine Reihe von Fähigkeiten und einzigartigen Charaktertypen, die neue Angriffsstile mit sich bringen, wie z. B. das Durchsuchen von Flächenspalten oder die Fähigkeit, ein Ziel hochzuheben und in den Aufruhr der Umgebung zu werfen. Rogue Waters fühlt sich wirklich wie ein taktisches RPG ohne Stützräder an, und ich für meinen Teil schätze das weniger starre Design sehr. Tatsächlich ist es so viel freier, dass es sogar eine Rückgängig-Taste gibt, mit der du Züge wiederholen kannst, wenn etwas wie geplant geklappt hat, was das Spiel weniger stressig und anspruchsvoll macht.

Da es sich um einen Piratentitel handelt, gibt es auch schiffsbasierte Kämpfe, aber dies dient in erster Linie dem Zweck, den Grundstein für die rundenbasierten Hauptkämpfe zu legen. Im Grunde genommen führst du einen Seeangriff, bei dem du wichtige Teile des feindlichen Schiffes ins Visier nimmst, vielleicht dessen Kanonen zerstörst, damit sie das Feuer nicht erwidern können, oder eine bestimmte Einrichtung neutralisierst, die die feindlichen Kämpfer in der Hauptschlacht verbessern würde. Du könntest sogar bestimmte feindliche Einheiten ins Visier nehmen, so dass weniger oder gar keine von ihnen in der Lage ist, an der Schlacht selbst teilzunehmen. Der Haken an der Sache ist natürlich, dass das feindliche Schiff das Gleiche mit dir machen wird...

Das Interessante an Rogue Waters ist, dass es auch ein Roguelike ist (daher der Name, denke ich). Ja, wirklich. Du arbeitest dich durch das Spiel, indem du durch eine Karte im Format Slay the Spire navigierst, auf der du auswählst, welchen Schiffen du auf deiner bevorstehenden Route gegenüberstehst. Einige sind einfacher, bieten aber weniger beeindruckende Belohnungen, während andere Sie an Ihre Grenzen bringen, in der Denkweise, dass Sie für Ihre Bemühungen etwas Bemerkenswertes verdienen können. Die Route, die du wählst, bleibt dir überlassen, aber je besser deine Ausrüstung ist, desto mehr talentierte und erfahrene Besatzungsmitglieder rekrutierst du und je vielseitiger dein Schiff ist, desto wichtiger ist es, längere Läufe zu absolvieren. Es sollte natürlich gesagt werden, dass das Roguelike-Setup bedeutet, dass du im Falle eines Scheiterns gezwungen bist, zum Anfang zurückzukehren, aber du kannst Elemente und Gegenstände freischalten, die vor einem Lauf an deinem Schiff angebracht werden können, um die Dinge ein wenig einfacher zu machen, was bedeutet, dass es auch einen überzeugenden Fortschritt zu finden gibt.

Aber so oder so, als jemand, der nicht dazu neigt, viel Nervenkitzel im taktischen Strategiespiel zu finden, scheint Rogue Waters viel richtig zu machen, damit sich die Kategorie wie ein Riesenspaß anfühlt. Bei der Roguelike-Natur stellt sich natürlich die Frage, ob dies Stunde für Stunde nachhaltig sein wird, aber von dem, was ich zu sehen bekam und den kreativen Möglichkeiten, zu denen es die Tür öffnet und fördert, steckt definitiv viel Potenzial und Versprechen in diesem Projekt.