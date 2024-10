HQ

Ich habe das chronisch vorherrschende Gefühl, dass es ein fehlendes Spiel gibt, von dem ich weiß, dass es ein Kandidat für das Spiel des Jahres 2024 wäre. Ein Piratenspiel, eines mit unendlichem Potenzial. Warum ich und viele Gamer mit mir es in unser kollektives Bewusstsein bekommen haben, dass es das ist, was uns fehlt, weiß ich nicht. Ist das Gefühl, sich in die Meere zu stürzen, um zu rauben und dumme Dinge zu tun, ein menschliches Bedürfnis? Ist die Vorstellung, auf ein anderes Schiff umzuschwenken und dem Feind in den Rücken zu fallen, geradezu prickelnd? Oder ist es einfach das Konzept einer Art GTA aus dem 17. Jahrhundert mit übernatürlichen Wesen auf See, das anzieht? Es fühlt sich alles ein bisschen wie mein römisches Reich an und als ich mir Rogue Waters schnappte, wurden diese Träume von einem großartigen Piratenspiel wieder zum Leben erweckt. Könnte es ein Spiel sein, das zumindest vorübergehend die innere, fast tierische Sehnsucht nach offener Teufelei auf hoher See befriedigt?

Rogue Waters ist ein taktisches, rundenbasiertes Roguelite, das in einer Piratenwelt spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Captain Cutter, einem Mann, der von den Toten auferstanden ist, nachdem sein ehemaliger Captain Blackbone ihm nach einem Streit um einen (wenig überraschenden) Schatz sowohl im übertragenen als auch buchstäblich in den Rücken gefallen ist. Und das ist so ziemlich der Punkt, an dem die Geschichte auf Grund läuft. Indem du Piraten rekrutierst, die alle mehr oder weniger gleich aussehen, und dein Schiff mit seinen Kanonen aufrüstest, wirst du langsam aber sicher stärker und bereit, dich zu rächen und die Meere zu plündern. Du bringst deine bunt zusammengewürfelten Rekruten mit, um die Wasserstraßen in Überfällen unsicher zu machen, und gehst rücksichtslos an Bord feindlicher Schiffe auf der Suche nach Münzen, Juwelen und ausgefallenen Upgrades. Entweder erreichst du das Ende der Angst und hast es geschafft, alle feindlichen Schiffe zu zerstören oder du stirbst auf dem Weg dorthin und wirst in deinem Hafen als der unsterbliche Kapitän, der du bist, wieder auferstanden.

Sobald du abgelegt und einen der drei Wege gewählt hast, die dir auf See angeboten werden, ist es an der Zeit, gegen ahnungslosen Abschaum zu kämpfen. Jede Schlacht beginnt damit, dass dein Boot neben dem feindlichen Boot segelt und die Waffen lodern. Das Duell wird von oben betrachtet und ich finde es toll, wie das Spiel seine Kämpfe gestaltet hat, und ich wünschte sehr, sie wären länger und aufwendiger animiert. Dreimastschiffe, die mit Kanonen bewehrt sind, Seite an Seite, was braucht es mehr in diesem Leben, frage ich mich?

Werbung:

Nachdem sie ihr Bestes gegeben haben, um feindliche Geschütze und alle Buffs auszuschalten, ist es an der Zeit, das feindliche Schiff zu entern. Ich habe meine Helden sorgfältig ausgewählt, um dramatisch zum gegnerischen Deck zu sprinten und den isometrischen Kampf gegen die Besatzung aufzunehmen, und hier beeindruckt Rogue Waters wirklich. Die strategische Platzierung deiner Piraten ist entscheidend, um ihre verschiedenen Stärken optimal zu nutzen. Zum Beispiel ist Sally Brisk eine Art Verräterin, also versuche ich, sie hinter den feindlichen Linien zu platzieren, damit meine anderen Kämpfer ihre Gegner in ihren Dolch stoßen können. Es ist ein Schachspiel auf Leben und Tod, das sich vor deinen Augen entfaltet.

An dieser Stelle fällt mir auf, dass die Grafik immer noch etwas ist, was ich ein wenig enttäuschend finde, was paradox ist, da sie in vielerlei Hinsicht an Dredge erinnert, der letztes Jahr veröffentlicht wurde und den ich in jeder Hinsicht absolut liebe. Ich vermute, dass es die Geschichte ist, die den Mangel an Ästhetik nicht ganz wettmachen kann. Die Anzahl der Ladeszenen ist ebenfalls zahlreich und reißt mich immer wieder aus meiner Immersion, und es ist überraschend, wie oft sie auftreten, wenn man bedenkt, wie wenig das Spiel in Bezug auf die Leistung tatsächlich zu verlangen scheint.

Werbung:

Als der Überfall vorbei ist, kehre ich entweder als auferstandener Sieger oder einfach von den Toten zurückgekehrt in meinen unterirdischen Hafen zurück. Dort kann ich mein Boot aufrüsten, meine Crew ausruhen oder neue moralisch fragwürdige Individuen aus der örtlichen Taverne rekrutieren. Eine Basis wie diese schafft eine gewisse Ruhe zwischen den Raids, die ich zu schätzen weiß, wo man Crewmitglieder austauschen kann und Schiffe modifiziert werden können, um den nächsten Raid noch ein wenig schärfer zu machen.

Trotz der relativ flachen Grafik merke ich schnell, wie leicht es ist, in der Spielschleife stecken zu bleiben. Aus meiner kurzen Stunde vor dem Schlafengehen werden fast drei Stunden in einer Art masochistischem Rausch, in dem ich sterbe und sterbe und mit jedem neuen Lauf müder werde. Fünf Stunden, bis ich mit dem Jüngsten aufstehen muss. Entschuldigung, vier. Die isometrische Ansicht von Rogue Water in Kombination mit dem Raster des Spielbretts erzeugt ein ungemein befriedigendes Gefühl, wenn sich sorgfältig geplante Angriffe endlich auszahlen. Für diejenigen unter euch, die in Spielen wie Hades feststecken, möchte ich eine Warnflagge hissen, denn obwohl Rogue Waters rundenbasiert ist, gibt es viele Ähnlichkeiten und ich ertappe mich dabei, wie ich auf die gleiche Weise darin versinke, wie ich es ständig mit Hades getan habe. Die Tatsache, dass es auch noch in einer Welt voller Piraten spielt, lässt mich meinem alten Kindheitsidol Captain Haddock noch näher kommen.

Ich frage mich, ob ein Roguelite-Piratenspiel den gleichen Juckreiz weckt, über den ich am Anfang geschrieben habe. Ich denke, die Antwort ist fast. Rogue Waters ist in erster Linie ein Roguelite, und ich habe das Gefühl, dass die anderen Teile an zweiter Stelle stehen. Zum Beispiel hätte man den Seeschlachten eine prominentere Rolle geben können, sowohl grafisch als auch in ihrer Bedeutung für den Erfolg eines Überfalls. Es ist fast wie ein Minispiel im Spiel mit hohem Unterhaltungswert und ich hätte mir mehr Kanonen und stürmische Gewässer gewünscht. Auch der Geschichte des Spiels fehlt es an Gewicht und der Mangel an Abwechslung zwischen den Charakteren und die insgesamt eher fade Grafik lassen zu wünschen übrig. Tieferes Eintauchen in die Charaktere und die Geschichte hätte dazu beitragen können, das Gefühl zu verdrängen, dass es sich wirklich nur um einen Deckbuilder in einer netten Umgebung handelt, und hätte wahrscheinlich die Freude am erneuten Spielen des Spiels in größerem Maße steigern können, was sich vermutlich schnell wie eine Wiederholung anfühlen würde.

Gleichzeitig ist nicht jedes Spiel ein Koloss in Rockstar-Größe mit einem Hans Zimmer-Soundtrack. Rogue Waters hat genug Originalität, um die gesamte Geschichte fesselnd zu sein, und je mehr Spiele es wagen, kopfüber in das Piratengenre einzutauchen, desto glücklicher werden ich und jeder andere Piratenfan da draußen sein. Die Kampfmechanik ist gut genug gestaltet, um genau das richtige Maß an Suchtpotenzial zu bieten, und wenn der Tag in die Nacht übergeht, freue ich mich darauf, noch ein paar Raids zu fahren, um ein wenig stärker zu werden und ein bisschen weiter zu kommen. Außerdem ist das Spiel gemütlich und mit einer Form der Selbstbeherrschung ist es perfekt, um sich für eine oder fünf Stunden zurückzuziehen, um einen oder zehn Raids zu absolvieren, bevor es Zeit ist, ins Bett zu kriechen.

Kurz gesagt: Wenn du rundenbasierte Rougeliten magst, empfehle ich dir, dir Rogue Waters anzusehen. Wenn du auch ein Piratenfan bist wie ich, dann mach es. Letztendlich sollen Spiele dazu führen, dass du dich entspannst, Spaß hast und die Realität für eine Weile loslässt. Es ist ein Bedürfnis, das Rogue Waters mehr als erfüllt. Die Tatsache, dass es in einer Umgebung voller Seeungeheuer, Schatztruhen und drei Tage Stoppeln stattfindet, ist nur ein Bonus.