Rogue One: A Star Wars Story ist der aktuelle #1 Film auf Disney+

Das Star Wars-Spin-off aus dem Jahr 2016 Rogue One: A Star Wars Story ist der aktuelle #1 Film auf der Streaming-Plattform Disney+. Nach dem jüngsten Erfolg der Andor-Prequel-Serie scheint es, dass die Fans die Geschichte von Diego Lunas Rebellenspion abschließen.

Rogue One: A Star Wars Story wurde 2016 mit ziemlich mittelmäßigen Kritiken veröffentlicht. Es war das zweite von Disneys großen Star Wars-Projekten, das nach Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht veröffentlicht wurde. In Anbetracht der Resonanz, die der Rest von Disney Star Wars erhalten hat, waren die Fans im Laufe der Zeit freundlicher gegenüber Rogue One.

Vor allem Andor half dabei, dem Film einen frischen Anstrich zu verleihen, indem er vielen Charakteren des Films Tiefe verlieh und zeigte, wie die Rebellion begann. Direkt hinter Rogue One in den Disney+-Charts (laut FlixPatrol) liegt Lilo & Stitch, der Zeichentrickklassiker, der wahrscheinlich viele Aufrufe erhält, bevor sein Live-Action-Remake später in dieser Woche erscheint.

Hast du Rogue One in letzter Zeit noch einmal gesehen?