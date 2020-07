Rogue Legacy 2 startet verspätet ins Early Access

Als uns Cellar Door Games endlich den ersten Gameplay-Trailer und eine Menge Informationen zu Rogue Legacy 2 präsentierten, wurde gleichzeitig ein Datum kommuniziert, ab dem das Game ins Early Access hätte eintauchen sollte. Dieser Zeitpunkt wäre nächste Woche erreicht, doch wir haben gestern erfahren, dass wir das schöne Wetter noch etwas länger genießen dürfen. Die Entwickler schreiben in einer Nachricht, dass die Early-Access-Edition von Rogue Legacy 2 noch bis zum 18. August warten muss.

Das Team sei erst kürzlich auf einige technische Probleme gestoßen, die unbedingt noch behoben werden müssen, ehe das Spiel in die Hände der eifrigen Spieler gelangen darf. Gleichzeitig erwartet das Team von Cellar Door Games in Kürze die Fertigstellung einiger Überraschungen, sodass zum neuen Starttermin in einem Monat wahrscheinlich mehr Inhalte verfügbar sind. Wir müssen also etwas länger warten, aber gleichzeitig können wir uns auf weitere Inhalte freuen, sobald es endlich losgeht.