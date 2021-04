Rogue Company wählt zwischen 60 und 120 fps auf PS5

You're watching Werben

Das Free-to-Play-Actionspiel Rogue Company könnt ihr ab sofort auch auf der Playstation 5 spielen. Auf der Konsole könnt ihr zwei verschiedenen Darstellungsmodi wählen: 60 fps oder 120 fps. Unterstützt euer Bildschirm 120 Bildern pro Sekunde, müsst ihr weniger Details und diverse Einschnitte in der Bildqualität hinnehmen, dafür soll es richtig rund laufen. Habt ihr bereits auf eurer PS4 Fortschritte erzielt, werden diese übertragen. Da Rogue Company "kostenlos" gespielt werden kann, kostet das Upgrade der PS4-Version nichts.

Abgesehen von Playstation-Geräten könnt ihr den Titel auch auf Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erleben. In Rogue Company spielt ihr in Viererteams gegen andere Spieler, die einzigartige Fähigkeiten und Waffen mit in den Kampf bringen. Hi-Rez Studios sind die Herausgeber, sie haben zuvor Spiele wie Paladins: Champions of the Realm, Smite und Tribes: Ascend veröffentlicht.