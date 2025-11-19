Roger Federer wird im nächsten Jahr in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen

HQ

Roger Federer wird der nächste Spieler sein, der in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, aufgenommen wird. Diese gemeinnützige Organisation, die 1954 gegründet wurde, hat zuletzt Maria Sharapova, die Brüder Mike und Bob Bryan, Leander Paes und Esther Vergeer aufgenommen.

Als einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten gewann Federer 103 ATP-Titel und hielt 310 Wochen lang den Spitzenplatz in der ATP-Rangliste, darunter 237 Wochen in Folge zwischen 2004 und 2008. Seine Rivalität mit Rafa Nadal und Novak Djokovic leitete die Ära der "großen Drei" ein.

"Es ist eine enorme Ehre, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden und an der Seite so vieler großer Champions des Spiels zu stehen... auf diese Weise vom Sport und meinen Kollegen anerkannt zu werden, ist zutiefst demütigend", sagte Federer in einer Stellungnahme. Federer beendete seine Karriere 2022.