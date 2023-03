Roger Deakins: Oscar-"Snobismus" raubte The Batman den Gewinn der besten Kamera

HQ

Zwei der am besten aussehenden Filme der letzten Jahre waren The Batman und Top Gun: Maverick dank der hervorragenden Kamera, was nur wenige ablehnen würden. Interessanterweise fehlten beide bei den 95. Oscars noch in der Kategorie Beste Kamera.

Viele Leute haben sich wahrscheinlich gefragt, warum, aber der Kameramann Roger Deakins glaubt, die Antwort zu haben. Und er ist jemand, auf den wir hören sollten, da wir den Preis in dieser Kategorie zweimal für Blade Runner 2049 und 1917 gewonnen haben (und noch mehr nominiert wurden). Im Gespräch mit Deadline sagte er, dass "die beste Kamera nicht nominiert wurde", und als der Reporter fragte, wer seiner Meinung nach gewinnen sollte, antwortete er:

"Es ist der Batman. Das ist aus meiner Sicht die beste Arbeit."

Deakins fuhr fort: "Der Grund, warum es nicht war, ist schlicht und einfach: Snobismus. Es gibt diese unfaire Tendenz, das Marvel-Universum und die anderen populären Universen zu meiden."

Er beendete seine Schimpftirade mit einem weiteren Beispiel für einen Film, der offen gesagt brüskiert wurde, da er behauptet, dass Top Gun: Maverick "ein weiterer ist, der ausgeschlossen wurde".

Stimmen Sie Roger Deakins zu? Sollten The Batman und Top Gun: Maverick zumindest für die beste Kamera nominiert worden sein, oder gab es einfach bessere Optionen (der Gewinner war All Quiet on the Western Front, mit Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, Elvis, Reich des Lichts und Tár ebenfalls nominiert)