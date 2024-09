Roger Clark möchte Arthur Morgan in einer Red Dead Redemption 2 Serie spielen

HQ

Es gibt nur wenige Videospiel-Auftritte, die denkwürdiger sind als die von Roger Clark als Arthur Morgan. Der gebürtige Ire hat den Outlaw-Geist von Morgan perfekt eingefangen und uns einen Charakter gegeben, den wir lange nicht vergessen werden, egal ob er im Spieldurchgang ein guter oder ein böser Mann war.

Als er kürzlich in einem Interview mit Gamology gefragt wurde, ob er bereit wäre, Arthur Morgan in einer TV-Adaption des Spiels zu spielen, sagte Clark, dass seine Meinung zu diesem Thema etwas kompliziert ist.

"Was ich nicht großartig finde, ist, dass die Originalbesetzung nicht einmal anerkannt oder angeschaut wird", sagte er und kritisierte moderne Videospieladaptionen. "Wir sehen Troy und Ashley in der TV-Serie [The Last of Us], ich fand das brillant - aber so oft sehen wir nicht, dass die Originalbesetzung berücksichtigt wird oder gar vorgesprochen wird."

Anscheinend liegt das an "dem Irrglauben, dass es sich um Sprachausgabe handelt. Wenn [Film- und TV-Produzenten] ein besseres Verständnis dafür hätten, wie sehr diese Videospielschauspieler die Rollen physisch einnehmen, denke ich, dass das ihre Einstellung dazu ändern könnte."

Clark glaubt, dass er vielleicht auch ein wenig alt wird, um einen Live-Action-Arthur zu spielen, aber er glaubt, dass der perfekte Ersatz für ihn Danny DeVito wäre. Eine Überraschung, aber eine willkommene.