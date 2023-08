Roger Clark aus Red Dead Redemption 2 testet seine Horrorfähigkeiten im Trailer Fort Solis

HQ

Das erste Spiel von Fallen Leaf, Fort Solis, erregte ziemlich viel Aufmerksamkeit, als es während des letztjährigen Summer Games Fest angekündigt wurde. Nicht gerade seltsam, als Roger Clark (Red Dead Redemption II) und Troy Baker (Bioshock Infinite, The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End und vieles mehr) auf die Bühne kamen, um zu verraten, dass sie zwei der Hauptfiguren in dem Thriller-Spiel sein würden. Dann verschwand es plötzlich für eine Weile vom Radar, bevor es im März plötzlich mit einem weiteren Trailer wieder auftauchte. Seitdem haben wir einiges an Kleinigkeiten bekommen, einschließlich der Tatsache, dass Fort Solis am 22. August für PC und PS5 erscheinen wird, also ist es Zeit für unseren bisher besten Blick auf das Spiel.

Der heutige Trailer zu Dark Side of the Red Planet macht absolut klar, dass Fort Solis uns nicht den Mars erkunden lässt, während wir das Stück genießen und ruhig sind. Clarks Jack Leary ist auf dieser mysteriösen Basis mit jemandem oder etwas gefangen, das anscheinend diejenigen getötet hat, die früher dort gearbeitet haben. Es scheint ein weniger gewalttätiges und lineareres Dead Space Remake zu sein, aber wir werden in weniger als drei Wochen sehen, ob das stimmt oder nicht.