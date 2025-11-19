ROG Xbox Ally verbessert sich mit längerer Akkulaufzeit, besserem Gyro und weiteren Verbesserungen

HQ

Etwas mehr als einen Monat nach der Veröffentlichung der Asus ROG Xbox Ally wurde nun das bisher größte Update für das Format veröffentlicht. Es fügt mehrere Funktionen hinzu, die viele gewünscht haben, nicht zuletzt neue energiesparende Funktionen für eine längere Akkulaufzeit, aber auch eine Vielzahl weiterer Extras.

Dazu gehört die Möglichkeit, den P-Core und E-Core in der CPU selbst einzustellen, einen effizienteren Energieverbrauch im modernen Standby-Modus, verbesserte Gyro-Funktion, einfacheres Ein- und Austreten aus dem Vollbildmodus und viele weitere Dinge. Unten findest du die vollständige Liste der Patch-Neuigkeiten, und das Update ist jetzt verfügbar.

Neue Funktionen und Verbesserungen

CPU-P-Core / E-Core-Optionen unter der Seite Performance → More Settings hinzugefügt (nur ROG Xbox Ally X RC73XA).

Eine Option hinzugefügt, das Vollbild-Erlebnis über Tastenbelegungen unter Keymap → Aktion zu betreten oder zu beenden.

Eine Update-Benachrichtigungsfunktion im Command Center hinzugefügt.

AMD Radeon™ Chill-Verhalten in die FPS-Limiter-Funktion integriert.

FPS-Begrenzer-Option von 45 → 40 FPS angepasst, um besser mit der 120Hz-Bildwiederholrate des Geräts auszugleichen.

Die Farbe des unteren Balkenknopfs wurde in ein graues Design geändert.

Windows-Energiemodus-Optionen wurden auf der Seite zum manuellen Betriebsmodus hinzugefügt.

Verbesserter Gyro-Zielalgorithmus zur Verbesserung der Präzision mit dem Gyrosensor.

Fehlerbehebungen





Der Online-Update-Prozess wurde verbessert.



AMD RSR ist jetzt standardmäßig auf Aus für RC73-Modelle gesetzt.



Unterstützung für Wi-Fi-Captive-Portale hinzugefügt.



Die Standard-Schlafzeit wurde von Niemals auf 5 Minuten geändert.



ROG Xbox Ally Updates



MCU 322 — Eine Debug-Oberfläche hinzugefügt.



BIOS 315 — Verbesserter Stromverbrauch in Modern Standby. Optimierter BIOS-Update-Ablauf mit einem verfeinerten Mechanismus zur Erkennung von Adapter-Steckdosen. Einen Fehler behoben, bei dem Cloud Recovery beim Neustart hängen bleiben kann.



Power Delivery Firmware V10.1.2.27 — Verbesserter Stromverbrauch im modernen Standby (verfügbar über Windows Update ab 19. November 2025).



AMD-GPU-Treiber V25.10.25.27 — Verbessert die Gesamtspielleistung und behebt ein Audioproblem im Zusammenhang mit der Auto-Super-Auflösung



ROG Xbox Ally X