ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X Preise bestätigt

Wir sind nur noch drei Wochen von der Veröffentlichung einer "Handheld-Xbox" entfernt, denn die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X werden am 16. Oktober erhältlich sein. Dann ist es durchaus verständlich, dass die meisten von uns nach mehreren Gerüchten auf eine offizielle Ankündigung gewartet haben, was die beiden Produkte tatsächlich kosten werden. Jetzt wissen wir es endlich.

Microsoft bestätigt, dass die ROG Xbox Ally 599,99 $ / 799 £ / 899 € kosten wird, während die leistungsstärkere ROG Xbox Ally X den Preis von 999,99 $ / 499 £ / 599 € haben wird.

Erscheint das fair und verlockend? Dann habe ich gute Nachrichten, denn die Vorbestellungen beginnen heute in Australien, Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Ägypten, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Vietnam.

Die Ankündigung kommt mit einem kurzen Trailer, der einen schnellen Überblick darüber gibt, was man mit dem ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X tatsächlich bekommt, also was denkt ihr? Bekommen Sie am 16. Oktober einen?