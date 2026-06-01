ROG Xbox Ally mit OLED-Bildschirm angekündigt

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Einer der absolut erstklassigen tragbaren PCs ist die ROG Xbox Ally X, die letzten Herbst veröffentlicht wurde und im Grunde als tragbare Xbox betrachtet werden kann. Eine der wenigen Beschwerden ist jedoch, dass das Gerät keinen OLED-Bildschirm hat, was wahrscheinlich die Kosten niedrig halten soll.

Doch nun haben Asus und Microsoft ein aktualisiertes Modell angekündigt, das genau das bietet. Das Gerät heißt ROG Xbox Ally X20, wobei die Nummer im Titel darauf hinweist, dass es gerade rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum des Unternehmens veröffentlicht wird. Neben dem OLED-Bildschirm (der mit 7,4 Zoll 12 Prozent größer ist) wird er auch mit ROG XREAL R1 Edition 20 AR-Brillen ausgestattet.

Das Gerät hat ein etwas luxuriöseres Design mit transparentem Gehäuse, goldenen Akzenten und einer stilvolleren Xbox-Taste, wobei die technischen Daten unverändert bleiben. Preis und Veröffentlichungsdatum sind noch unbekannt, aber wir vermuten, dass wir entweder beim Summer Game Fest oder beim Xbox Games Showcase am Freitag bzw. Sonntag mehr hören werden.