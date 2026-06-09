ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming-Tastatur

Im Laufe der Jahre bei Gamereactor hatte ich die Gelegenheit, eine ganze Reihe von Tastaturen zu testen. Mein Urteil läuft oft auf zwei Schlüsselfaktoren hinaus, die ich immer im Hinterkopf behalte, wenn es Zeit ist, einen neuen auszuprobieren. Der erste ist, dass ich natürlich mehrere verschiedene Modelle auf einfachere und fairere Weise miteinander vergleichen kann. Das zweite ist, dass ich im Laufe der Zeit gefunden habe, was perfekt zu mir passt als jemand, der es hauptsächlich zum Tippen nutzt – aber natürlich teste ich es auch aus der Perspektive eines Spielers.

Denn natürlich ist es sehr wichtig zu unterscheiden, auf welches Publikum die verschiedenen Modelle abzielen. Wie bei vielen anderen Modellen, die ich von Asus getestet habe, sprechen wir hier von einem, das sich hauptsächlich an diejenigen richtet, die es zum Gaming nutzen. Das macht es für diejenigen von uns, die eher Autoren oder Autoren sind, nicht völlig überflüssig – aber es ist nicht der Hauptfokus dieses Modells und sollte daher natürlich eher anhand der Zielgruppe von Gamern beurteilt werden, für die es konzipiert ist.

Allerdings ist mir ziemlich früh in der Testphase aufgefallen, dass ich es wirklich genossen habe, darauf zu tippen. Er hat bequeme und sehr reaktionsfreudige Tasten, die sich sowohl anfühlen als auch schön klingen. Wenn also das Gaming ausfällt und es zum Schreiben wird, funktioniert es dafür tatsächlich unglaublich gut.

Das große Verkaufsargument der Tastatur ist jedoch, dass sie zu 96 % der vollen Größe ist. Das bedeutet, du musst keine Schlüssel opfern; stattdessen bekommt man sie in einem etwas kompakteren Format. Also, das numerische Tastenfeld ist hier. Obwohl es sehr nah an den anderen Tasten liegt. Daran musste man sich erst etwas gewöhnen, mit ein paar Tippfehlern, aber sobald man den Dreh raus hat, schätze ich, dass alle Tasten verfügbar sind. Allerdings ist sie etwas kleiner als die Vollformat-Versionen, die tatsächlich viel wertvollen Platz am Schreibtisch beanspruchen.

Einfaches Design!

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Der Rahmen selbst besteht aus Aluminium, und ich würde sagen, das Ganze wirkt stabil, etwas gehobener. Gleichzeitig ist das Design sehr minimalistisch. Obwohl es sich an Gamer richtet, wirkt es auf den ersten Blick eher wie eine Tastatur für das Büro als wie ein etwas auffälligeres Gamer-Design. Die einzigen wirklichen dekorativen Details sind ein kleines Rad auf der linken Seite, ein Knopf darüber (sodass das Rad die Funktionen wechselt) und eine sehr kleine Reihe von Symbolen und Lichtern – die als eine Art Anzeige dient und zeigt, welche Funktion aktiv ist.

Zurück zum Wichtigsten: den Schlüsseln. Das sind die Asus NX Snow V2 (linear) Typen, und als jemand, der oft schnell tippt, mag ich sie wirklich sehr. Was das Tippen angeht, bevorzuge ich persönlich taktile Tasten mit etwas Widerstand – aber unter all den linearen Tasten, die ich in den letzten Jahren getestet habe, gehören diese zu den besseren.

Die Tastatur ist, wie der Modellname schon sagt, kabellos, entweder über Bluetooth oder einen 2,4-GHz-Empfänger mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von fast 600 Stunden. Allerdings sinkt das drastisch auf etwa 100 Stunden, wenn man die LED-Beleuchtung nutzen möchte. Natürlich kannst du es auch kabelgebunden verwenden, wenn du möchtest.

Um Funktionen anzupassen oder zu ändern, benutzt man das webbasierte Gear Link. Hier zum Beispiel kannst du das Licht einstellen, aber auch auswählen, welche Funktionen auf der Taste aktiviert oder deaktiviert sein sollen, die das Lenkrad steuert. Allerdings kannst du hier nicht viel ändern, was etwas schade ist. Ich finde es immer seltsam, wenn sie das so einschränken. Mit anderen Worten: Du kannst nur wählen, ob Dinge an oder aus sein sollen, aber sie nicht durch andere Befehle ersetzen.

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Auf dieser Seite gibt es Scrollräder, die die Lautstärke und einige andere Funktionen steuern. Wenn du das Licht ausschaltest, bekommst du eine wirklich beeindruckende Akkulaufzeit.

Alles in allem fühlt sich das wie eine ziemlich reduzierte Gaming-Tastatur an. Zum Beispiel bietet es nicht die richtigen Spielfunktionen wie verstellbare Aktivierung oder schnelle Trigger. Ganz einfach, die Art von Features, die ernsthafte Spieler als absolut unentbehrlich empfinden könnten. Das spiegelt sich natürlich im niedrigeren Preis wider (zumindest im Vergleich zu Asus-Modellen), und persönlich denke ich, dass sie den Preis noch weiter hätten senken können, um es noch attraktiver zu machen. Allerdings hätte ich es auch gewünscht, wenn sie tatsächlich eine Handgelenkstütze eingebaut hätten, die magnetisch befestigt werden kann.

Insgesamt habe ich sowohl das Gaming als auch das Tippen darauf wirklich genossen, und obwohl sich die Tasten selbst etwas plastikartig anfühlen, fühlen sie sich sehr angenehm an, was die Bewertung noch eine Stufe steigert. Wenn ich sie zum Beispiel mit der Azoth X vergleiche, die ich im Alltag am meisten benutze, habe ich das etwas flottere Gefühl dieser Tastatur zu schätzen gelernt, und zusammen mit ihrem etwas schlankeren Design ist sie leicht zu empfehlen.