Rodrigo Paz gewinnt die Stichwahl um die Präsidentschaft in Bolivien

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Zentrist Rodrigo Paz aus der Stichwahl um die Präsidentschaft in Bolivien als Sieger hervorgegangen ist und damit fast zwei Jahrzehnte linker Dominanz beendet hat. Das gemäßigte Programm des christdemokratischen Senators, das für schrittweise Wirtschaftsreformen bei gleichzeitiger Beibehaltung wichtiger Sozialprogramme plädierte, sprach Wähler an, die von der anhaltenden wirtschaftlichen Not und der Treibstoffknappheit frustriert waren. Obwohl Paz im nächsten Monat sein Amt antreten wird, verfügt seine Partei nicht über eine Mehrheit im Parlament, so dass eine sorgfältige Koalitionsbildung erforderlich ist, um Reformen zu verabschieden. Jetzt, mit einem neuen Ansatz und pragmatischen Bündnissen, schlägt Bolivien ein neues politisches Kapitel auf. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!