Rodri meldete erneut Gerüchte, dass Guardiola Manchester City verlässt

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Die letzten 48 Stunden waren für die Manchester-City-Fans schmerzhaft: Von einem der besten Trainer der Welt und immer noch echten Chancen, den Premier-League-Titel zu gewinnen, bis hin zur früheren Niederlage des Rennens als erwartet... und, am schlimmsten, den Verlust von Pep Guardiola. Ein Abgang, der vom Verein noch nicht bestätigt, aber von Personal und Spielern angenommen wurde, der schon länger gemunkelt wurde, aber nie so kurzfristig.

Guardiola ist nicht die einzige Legende, die geht: Kapitän Bernardo Silva verlässt diesen Sommer nach neun Jahren die Serie, ebenso wie Verteidiger John Stones, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Doch sie könnten nicht die Einzigen sein, denn andere Spieler könnten den Verein jetzt verlassen, da Guardiolas Einfluss endet, mit neuen Berichten über Rodri und Real Madrid.

Rodri, der einen Vertrag bis 2027 hat, hat seine Bereitschaft bekundet, bei Real Madrid zu spielen, und soll gerne irgendwann in die LaLiga zurückkehren wollen, auch wenn es von beiden Seiten keine echten Transfers gegeben hat (Madrid, um ihn zu kaufen, oder City, um ihn zu verkaufen). Doch ohne Guardiola deuteten spanische Medien erneut an, dass Rodri ein idealer Neuzugang für Real Madrid sein könnte.

Berichte aus Madrid und Barcelona, dass Rodri auf Real Madrids Radar steht

Die Top-Sportzeitung Spaniens, Marca, veröffentlichte heute mit Rodri auf dem Titel, auch wenn der Bericht größtenteils aus "wenns" besteht. "Real Madrid glaubt, dass der Transfer unter den richtigen Umständen machbar sein könnte", schrieb die Zeitung. "Der Verein bewundert seit langem sein Profil: Führung, taktische Intelligenz, Ausgewogenheit und die Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren. Und der Spieler wäre sehr daran interessiert, das weiße Trikot zu tragen."

Die Barça-orientierte Zeitung Sport berichtet außerdem, dass Rodri in diesem Sommer einer der wichtigsten Spieler auf dem Radar ist, zumal sein Marktwert von 90 Millionen zu Beginn dieser Saison auf 65 Millionen gesunken ist.

Letztlich, wenn andere Berichte stimmen, dass Mourinho das letzte Wort bei Verpflichtungen haben wird (im noch unbestätigten Fall, dass er als neuer Trainer bei Real Madrid verpflichtet), liegt es an den Portugiesen, welchen Mittelfeldspieler sie verpflichten, wobei andere Namen genannt werden, wie Vitinha von PSG oder Enzo Fernández von Chelsea. die jünger und scheinbar fitter sind, aber auch teurer sein könnten...

Glaubst du, Rodri wäre gut zu Real Madrid?