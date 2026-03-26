Rodri Hernández öffnet die Tür zu Real Madrid: "Man kann den besten Vereinen der Welt nicht nein sagen"

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Rodrigo Hernández kehrt von seinen Verletzungen in die spanische Nationalmannschaft zurück und führt die Mannschaft in den letzten beiden Freundschaftsspielen vor der Weltmeisterschaft gegen Serbien und Ägypten als Kapitän an. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wurde im spanischen Radiosender Onda Cero nach seiner Genesung von der gerissenen Kreuzbandverletzung gefragt, die ihn fast ein Jahr lang außer Gefecht setzte, gefolgt von weiteren Verletzungen, und er ist optimistisch, weil es ihm erlaubt hat, langsamer zu werden und die Batterien aufzuladen.

"Wenn ich einen Moment hätte wählen müssen, in dem es mir passiert ist, hätte ich vielleicht gewählt, wann es passiert ist (...) Es war gut für mich, mich auszuruhen, langsamer zu machen. Mental gab es viel Abnutzung. Es hat mir ermöglicht, meine Batterien wieder aufzuladen und mit enormer Begeisterung zurückzukehren.

"In dieser Saison habe ich nicht so viele Minuten auf dem Platz und komme viel frischer zurück."

Rodri öffnet die Tür zu Real Madrid, obwohl er bei Atlético gespielt hat.

Rodri wurde auch zu Gerüchten über einen möglichen Transfer zu Real Madrid befragt, und der 29-jährige Spieler war sehr begeistert von dieser Idee, auch wenn er zuvor für den Erzrivalen Atlético de Madrid gespielt hatte.

"Ich habe noch ein Jahr Vertrag, also müssen wir uns irgendwann zusammensetzen und reden", sagte Rodri, und als er speziell für Real Madrid gefragt wurde, sagte er: "Auch wenn ich für Atlético gespielt habe, ist Madrid für mich keine verschlossene Tür; man kann die besten Vereine nicht ablehnen."

Er lehnte es auch ab, jegliche Feindseligkeit mit Vinícius Jr. zu hegen, abgesehen von der offensichtlichen sportlichen Rivalität, nachdem Rodri den Ballon d'Or gegen den brasilianischen Flügelspieler gewonnen hatte. "Sie wollten uns gegeneinander ausspielen, und ich habe große Bewunderung für Vinicius als Spieler."