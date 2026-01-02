Rodri "hat in 45 Minuten bewiesen, dass er der Beste auf seiner Position ist", sagt Pep Guardiola

HQ

Manchester City wurde mit einem 0:0-Unentschieden gegen Sunderland ferngehalten, aber die gute Nachricht ist, dass Rodri nach einer Oberschenkelverletzung wieder in den Kader zurückkehrte. Der spanische Mittelfeldspieler spielte im November zum letzten Mal und absolvierte 2025 aufgrund einer Reihe von Verletzungen nur zwei 90-minütige Spiele in der Premier League.

Rodri entwickelte sich jedoch zu einem der besten Spieler des Teams und kam zur Halbzeit für Nico González ins Spiel. Manager Pep Guardiola lobte Rodri und sagte, er habe "das Spiel verändert". "Er hat in 45 Minuten bewiesen, dass er der Beste auf seiner Position ist."

Guardiola erklärte, dass sie mit Rodri im Team weniger Schwierigkeiten haben werden. "Er hat die Grenzen durchbrochen, wir haben uns besser bewegt und anderthalb Jahre ohne ihn haben wir ihn sehr vermisst. Hoffentlich bleibt er fit, denn er macht uns zu einem besseren Team."

Vor dem Spiel war Guardiola stolz darauf, dass sie in den letzten zehn von fünfzehn Spielen das beste Premier-League-Team waren, obwohl viele Spieler fehlten, aber mit Rodri werden sie stärker sein. Trotz des Unentschiedens liegen sie nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal.