Rodri belegte eine Geldstrafe von 80.000 Pfund für einen Wutanfall über den Schiedsrichter während eines 2:2-Unentschiedens zwischen Manchester City und Tottenham

HQ

Das Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City am 1. Februar endete mit 2:2. City erzielte in der ersten Halbzeit zwei Tore, doch Dominic Solanke für die Spurs erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Tore. Die Spieler von Manchester City protestierten heftig, dass Solankes Tor von VAR hätte aberkannt werden müssen, da Solanke scheinbar den City-Verteidiger Marc Guehi trifft, bevor er den Ball berührt.

Nach dem Spiel beschwerte sich der spanische Mittelfeldspieler Rodri über den Schiedsrichter: "Ich weiß, wir haben zu oft gewonnen und die Leute wollen nicht, dass wir gewinnen, aber der Schiedsrichter muss neutral bleiben. Es ist nicht fair, weil wir so hart arbeiten."

Rodris Ausbruch hat ihm eine Geldstrafe von 80.000 Pfund vom Fußballverband eingebracht. "Es wurde behauptet, der Mittelfeldspieler habe sich während eines Medieninterviews nach dem Spiel unangemessen verhalten, indem er Kommentare machte, die auf Voreingenommenheit andeuten und/oder die Integrität eines Spielrichters und/oder der Schiedsrichter infrage stellten", teilte der FA am Montag in einer Erklärung mit. Er erhielt eine Verwarnung, erhielt aber keine sportliche Sanktion.

City hat an diesem Tag in der Jagd auf den Premier-League-Titel hinter Arsenal zwei wertvolle Punkte verloren, während Tottenham 2026 in der Liga weiterhin sieglos ist und die Fans zu "massiven Protesten" bei den bevorstehenden Spielen aufrufen.