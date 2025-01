Rodri antwortet auf Cristiano Ronaldos Kritik an seinem Ballon d'Or-Gewinn: "Es war eine Überraschung"

HQ

Die Kontroverse um den Ballon d'Or 2024 hallt auch im Jahr 2025 noch nach. Die spanische Zeitung As veröffentlichte am 2. Januar ein Interview mit Rodri Hernández, in dem er über seine Verletzung, seine Genesung, den aktuellen Zustand seines Teams, Manchester City, und natürlich seinen Ballon d'Or-Gewinn sprach.

Am 27. Dezember wurde Cristiano Ronaldo bei der Verleihung des Globe Soccer Award in Dubai interviewt und sagte, dass Vinícius Jr. seiner Meinung nach den Ballon d'Or hätte gewinnen müssen. "Sie geben es Rodri, er hat es auch verdient, aber sie hätten es Vinícius geben sollen, weil er die Champions League gewonnen und im Finale getroffen hat", sagte der Portugiese.

Das wurde er im Interview natürlich darauf angesprochen. "Es war wirklich eine Überraschung, denn er weiß besser als jeder andere, wie diese Auszeichnung funktioniert und vor allem, wie der Gewinner ausgewählt wird. In diesem Jahr haben die Journalisten, die gewählt haben, entschieden, dass ich gewinnen soll. Wahrscheinlich waren es dieselben Journalisten, die irgendwann für ihn gestimmt haben, um den Wettbewerb zu gewinnen, und ich kann mir vorstellen, dass er dann zugestimmt hätte."

In dem Interview sagte er auch, dass er sich gut erholt und er glaubt, dass er noch vor Saisonende zurückkehren wird, bei der Klub-Weltmeisterschaft im Juni-Juli mit Manchester City und in der Nations League gegen Spanien im Juni.