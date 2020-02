Rod Fergusson verlässt The Coalition, um Blizzard bei Diablo zu helfen

Wir haben diese Woche von einigen bekannten Entwicklern gehört, die ihre Arbeitsstellen wechseln, denn die Branche ist aktuell in Bewegung. Nun gab auch der Leiter des Xbox-Studios The Coalition, Rod Fergusson, seinen Fortgang bekannt. Der Mann war von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung von Gears of War beteiligt, schon lange bevor die von Epic Games gegründete Serie von den Xbox Game Studios übernommen wurde. Fergusson sagte dazu:

"Ich habe vor über 15 Jahren angefangen, an Gears of War zu arbeiten, und seitdem war es die Freude meines Lebens. Aber jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer. Ich überlasse Gears den großen Händen von The Coalition und kann es kaum erwarten, am 28. April Gears Tactics zu spielen."

Ab dem 1. März wird der fähige Entwickler bei Blizzard arbeiten, um die Zukunft des Diablo-Franchise zu überwachen. Wie dieser Wechsel die beiden Serien wohl tangiert? Vielleicht läuft der Barbar in Zukunft ja mit einer Kettensäge durch Diablo IV? Wenn es die Fans wirklich wollen, macht Blizzard das sicherlich. Wir wünschen Rod Fergusson viel Glück bei seinen zukünftigen Bemühungen.