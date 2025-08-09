Rod Fergusson verabschiedet sich von Diablo und Blizzard

HQ

Nach fünf Jahren an der Spitze der Diablo-Reihe verlässt Rod Fergusson Blizzard und Microsoft, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Er versicherte den Fans, dass die Mannschaft auch in seiner Abwesenheit gut auf die Zukunft vorbereitet sei, und drückte seinen Stolz auf das aus, was sie gemeinsam erreicht haben. Fergusson deutete auch an, dass spannende Projekte bevorstehen – sowohl für ihn selbst als auch für Diablo.

In einem Beitrag auf X schrieb er:

"Nach fünf Jahren, in denen ich das Diablo-Franchise mit vier großen Veröffentlichungen vorangetrieben habe, ist es für mich an der Zeit, Blizzard/Microsoft mit dem Schwert in der Hand zu verlassen und zu sehen, was als nächstes kommt."

Blizzard hat die Nachricht bestätigt, aber keinen Kommentar zu den Gründen für seinen Abgang abgegeben oder dazu, wer in Zukunft die Führung des Diablo-Teams übernehmen wird. Xbox-Chef Phil Spencer bedankte sich in den sozialen Medien bei Fergusson und lobte seine Beiträge zu einer der kultigsten Spieleserien.

"Du hast Stärke, Höllenfeuer und Vision in eine der kultigsten Spiele-Franchises gebracht. Es war ein Riesenspaß, Diablo IV mit euch zu spielen – danke für alles, was ihr dem Spiel und der Community gegeben habt."

Was Fergusson als nächstes tun wird, bleibt abzuwarten, aber wir wünschen ihm viel Glück.