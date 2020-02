Rocwise Entertainment veröffentlicht Horrorspiel Curse of Anabelle

Curse of Anabelle von Rocwise Entertainment ist ein Horrorabenteuer über ein neunjähriges Mädchen, das unter mysteriösen Bedingungen in der Ramsey Mansion getötet wurde. Die Kleine kann die irdische Welt nicht verlassen, weshalb sie ihre Schwester Emily in ihren Träumen heimsucht und um Hilfe bittet. Wir übernehmen die Rolle von Nathan, ihrem Freund, der nach der spurlos verschwundenen Emily sucht. In Curse of Anabelle werden wir herausfinden müssen, was mit den beiden Schwestern passiert ist. Für 21 Euro ist der Titel auf Steam erhältlich, dort beschweren sich Nutzer allerdings über teils schwerwiegende Performance-Probleme. Wer sich trotzdem einen Eindruck machen will, kann sich vor dem Kauf eine Demoversion herunterladen und Probe spielen.

