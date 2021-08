Rocksteadys Suicide Squad und Gotham Knights werden im Oktober auf DC Fandome präsentiert

HQ

Warner Bros. hat 2021 nur wenig liefern können, doch dafür verspricht das kommende Jahr ordentlich vollgepackt zu sein. Hogwarts Legacy, Gotham Knights und Lego Star Wars: The Skywalker Saga wurden alle auf 2022 verschoben und Suicide Squad: Kill the Justice League ist ebenfalls grob für das nächste Jahr geplant.

Heute wurden die beiden DC-Superheldenspiele mit einem kurzen Teaser auf der offiziellen Homepage zum Programmpunkt einer Veranstaltung namens "DC Fandome" erklärt, die am 16. Oktober stattfindet. Das Online-Event ist eine Sammlung von Livestreams, die jeder Superheld mit einer anständigen Internetverbindung verfolgen kann.

Über Suicide Squad: Kill the Justice League ist nicht viel bekannt, aber wir werden als Captain Boomerang, Deadshot, King Shark und Harley Quinn gegen Brainiac in den Kampf ziehen. Gotham Knights hingegen ist ein Koop-Actionspiel, in dem wir die Ordnung in Gotham nach Batmans "Tod" wiederherstellen müssen. Dazu spielen wir Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin in einer Art Live-Service-Spiel. Beide Titel werden für PC, Playstation 4/5, Xbox One/ Series entwickelt.