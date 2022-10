Rocksteadys Studioleiter werden den Entwickler Ende des Jahres verlassen

HQ

Rocksteady wird Ende 2022 einen erheblichen Managementwechsel durchlaufen, da in einem neuen Blogbeitrag bekannt wurde, dass sowohl die Mitbegründer als auch die Studioleiter, Sefton Hill und Jamie Walker, den Entwickler verlassen werden.

Das Duo hat beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, da das kommende Suicide Squad: Kill the Justice League "fast fertig" ist und weil die beiden beabsichtigen, ein "neues Abenteuer im Gaming" zu beginnen. "Jetzt, da Suicide Squad in sicheren Händen ist und das Team hier stärker ist als je zuvor, ist es an der Zeit, die Zügel zu übergeben und gemeinsam ein neues Abenteuer in Spielen zu beginnen", sagten Hill und Walker in einer gemeinsamen Erklärung.

Was die Frage betrifft, wer diese Rollen bei Rocksteady übernehmen wird, wird uns gesagt, dass es der ehemalige Produktionsleiter, Nathan Burlow, der neue Studiodirektor sein wird, und Darius Sadeghian, der in Zukunft der Studio-Produktdirektor sein wird, sein wird.

Suicide Squad: Kill the Justice League hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber uns wurde gesagt, dass es im Frühjahr 2023 debütieren wird.