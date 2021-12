Rocksteady zeigt erste Gameplay-Szenen von Suicide Squad: Kill the Justice League auf den Game Awards

HQ

Rocksteady hat uns heute Nacht erste Gameplay-Eindrücke von Suicide Squad: Kill the Justice League gezeigt. Kommendes Jahr soll der Third-Person-Titel für bis zu vier Spieler, der bereits im Jahr 2020 angekündigt wurde, nach aktuellem Stand veröffentlicht werden, und deshalb wird es höchste Zeit, dass wir Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark und Deadshot in Aktion sehen. Die Schurken stehen in diesem Spiel vor der monumentalen Herausforderung, die Superhelden der Justice League (von denen eine böse Macht Besitz ergriffen hat) zu Fall zu bringen. Im Gameplay sehen wir vereinzelt Elemente des Kampfstils, den Rocksteady mit der Batman-Arkham-Trilogie erarbeitet hat, mit einem gewissen Fokus auf Teamplay.