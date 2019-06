Rocksteady wird auf E3 2019 nichts ankündigen

Es ist vier Jahre her, seit Rocksteady Batman: Arkham Knight fertiggestellt hat und danach folgte lediglich dieses Batman: Arkham VR-Spiel, ansonsten war das Studio in die eigenen Arbeiten vertieft. Die Fans spekulieren deshalb schon lange darüber, wie ihr nächstes Projekt wohl aussehen könnte. Im Laufe der Jahre gab es Gerüchte über die Justice League, Suicide Squad und vieles mehr, deshalb fragen wir uns bei jedem interessanten Event, ob wir das neue Rocksteady-Game endlich zu Gesicht bekommen werden.

Das haben die Briten aber gehörig satt, denn immer nur in enttäuschte Gesichter zu blicken ist super uncool. Schon im vergangenen November auf den Game Awards haben sie im Vorhinein explizit klargestellt, dass es von ihnen keine Neuigkeiten geben werde, für die diesjährige E3 folgen sie diesem Beispiel. Direktor und Mitbegründer von Rocksteady, Sefton Hill, hat die folgende Nachricht auf Twitter gepostet:

"Hallo zusammen! Einige von euch haben darum gebeten, dass wir euch wissen lassen, dass @Rocksteadygames dieses Jahr nicht auf der E3 zu sehen sind. Wir werden als Fans zuschauen, aber in London bleiben und hart an unserem nächsten, großen Projekt arbeiten. Viel Spaß bei der Show!"

Zumindest machte er es schnell, das ist doch etwas. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob er im August etwas Ähnliches auf der Gamescom sagt oder ob wir tatsächlich endlich die Enthüllung sehen, auf die Fans schon so lange warten. So oder so ist es auf jeden Fall wahrscheinlich, dass Rocksteadys geheimes Projekt für Playstation 5 und Xbox Scarlett geplant ist.