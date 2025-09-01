Rocksteady stellt Assassin's Creed-Veteranen als neuen Game Director ein

HQ

Rocksteady scheint seinen neuen Game Director gefunden zu haben. Nach dem Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League haben wir uns vorgestellt, dass es einige ziemlich bedeutende Veränderungen im Studio geben würde, und es scheint, dass eine neue Führung erforderlich ist, um Rocksteady zum nächsten Titel zu führen.

Wie von Batman Arkham Videos bestätigt und von MP1st gesichtet, schließt sich der Veteran der Assassin's Creed-Reihe, Bill Money, dem Team an, das an Rocksteadys kommendem Titel arbeitet. Durch seine Arbeit an Assassin's Creed Origins, Mirage und Valhalla ist Money mit dem Nahkampf in der Third-Person-Perspektive und offenen Welten bestens vertraut, zu denen Rocksteady in seinem neuen Projekt zurückzukehren scheint.

Es gibt immer wieder Gerüchte, dass es sich bei diesem neuen Spiel um einen Einzelspieler-Batman-Titel handelt. Wenn das der Fall wäre, hätte Money wieder etwas Erfahrung, da er mit WB Games Montreal an Batman: Arkham Origins gearbeitet hat.

Wir müssen jedoch auf die offizielle Bestätigung von Rocksteady oder WB warten, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen können. So oder so, es scheint, dass das Batman: Arkham-Studio große Schritte macht, um den Ball mit seinem nächsten Titel ins Rollen zu bringen.