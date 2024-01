Rocksteady schaltet Suicide Squad: Kill the Justice League Server aufgrund eines Fehlers ab, der das Spiel als "abgeschlossen" meldete

HQ

In dieser Woche werden mehrere große Titel im Katalog 2024 veröffentlicht, darunter die Rückkehr von Rocksteady ins DC-Universum mit Suicide Squad: Kill the Justice League. Ein Titel, den wir vor Wochen in geschlossenen, kontrollierten Tests ausprobieren konnten, zu dem aber weder wir noch andere Medien vor dem Early Access, der heute begonnen hat, frühzeitig Zugang hatten. Vielleicht hätten wir Fehler wie den heutigen verhindern können, der das Studio dazu zwang, die Server des Spiels eine Stunde nach der Eröffnung vorübergehend zu schließen.

Wie von den Entwicklern auf X / Twitter angekündigt, sind die Server wegen Wartungsarbeiten und zur Behebung eines Fehlers geschlossen, der dazu führte, dass Spieler eine Nachricht erhielten, dass sie das Spiel beendet hatten, sobald sie es öffneten.

Hoffentlich werden sie nicht zu lange brauchen, um das Problem zu beheben, oder sie werden einen Weg finden, die Spieler zu entschädigen, die extra bezahlt haben, um das Spiel früh zu spielen und es noch nicht tun.

Freust du dich auf Suicide Squad: Kill the Justice League ?