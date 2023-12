Rocksteady bestätigt, dass Suicide Squad: Kill the Justice League Spoiler durchgesickert sind

HQ

Letzten Monat hatten einige von uns das Glück, eine frühe Version von Suicide Squad: Kill the Justice League zu testen, weil Rocksteady ihre Server belasten und einige unserer Gedanken über den Start des Spiels vor der Veröffentlichung im Februar hören wollte. Nun, das haben sie, aber auch eine andere Sache, die heutzutage viel zu häufig vorkommt.

Denn mittlerweile haben sich im Internet eine Reihe von Videos von Suicide Squad: Kill the Justice League verbreitet, sowie einige detaillierte Beschreibungen über die Handlung des Spiels, geheime Charaktere und so weiter. Rocksteady hat zugegeben, dass diese real sind, und bittet die Leute, damit aufzuhören, sie zu posten. Uns wird natürlich auch gesagt, dass wir in den sozialen Medien und Foren vorsichtig sein sollen, wenn wir diese Spoiler und Aufnahmen eines unausgefeilten Spiels vermeiden wollen, das noch sechs Wochen von der Veröffentlichung entfernt ist, also könnte es sich lohnen, die Namen der DC-Charaktere jetzt stumm zu schalten.