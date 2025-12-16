Rockstars jüngste Ankündigung wird beschuldigt, voller "Falschheiten und Desinformation" zu sein

HQ

Rockstar äußerte sich kürzlich schließlich und äußerte sich zu den Vorwürfen des sogenannten "Union busting", als plötzlich über 30 Mitarbeiter entlassen wurden, die alle gemeinsam mit Vertretern der Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) über die Gründung einer internen Gewerkschaft diskutierten.

Rockstar bleibt bei seiner Erklärung und glaubt weiterhin, dass die Mitarbeiter "sensible Informationen" über spielspezifische Details an externe Parteien weitergegeben haben, wofür es keine Beweise gibt, selbst nachdem der Discord-Thread von einem unabhängigen Medienportal überprüft wurde.

Und in einer Stellungnahme gegenüber Eurogamer äußert auch die IWGB Skepsis gegenüber der Ankündigung:

"Wieder einmal haben sie sich entschieden, Arbeiter, die in einem privaten Forum über ihre Arbeitsbedingungen sprechen, als 'Informationslecken' falsch darzustellen. Es ist schwer, diese Aussage als etwas anderes als verzweifelten Versuch zu verstehen, von der globalen Beobachtung abzulenken, unter der sie im letzten Monat standen. Vom britischen Premierminister im Unterhaus bis hin zu den Spieleentwicklern weltweit, die in Protest ausbrechen – alle Augen sind auf Rockstar und ihren gesetzlosen Angriff auf die Menschen gerichtet, die ihnen ihre Milliarden einbringen."

Wegen dieser Entlassungen werden rechtliche Schritte gegen Rockstar eingeleitet.