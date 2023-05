Rockstar-Gründer enthüllt die Wahrheit über Table Tennis

Im Frühjahr 2006 überraschte Rockstar Games die Welt, als sie eines der ungewöhnlichsten und unerwartetsten Spiele des Studios veröffentlichten, nämlich Table Tennis. Eine wahre Liebeserklärung an den Sport mit einer Tiefe und Komplexität, die selbst Jan-Ove Waldner beeindruckt hätte. Es war sicherlich nicht das, was man von dem Entwickler erwarten würde, der der Welt zuvor fast ausschließlich ein gewalttätiges Actionspiel nach dem anderen gegeben hatte. Was genau waren die Gründe für dieses seltsame Projekt?

In einem kürzlichen Interview mit IGN sprach Rockstar-Gründer Sam Houser darüber, wie das Studio etwas radikal anderes machen wollte, das die Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration demonstrierte, und sagte Folgendes:

"Wir lieben Table Tennis und wollten versuchen, etwas zu machen, das dem Publikum zeigen kann, was in der nächsten Generation von Videospielen möglich sein könnte."

Das scheint jedoch nicht die ganze Wahrheit zu sein, und Jamie King, der auch Rockstar mitbegründet hat, erwähnt, dass das Spiel hauptsächlich entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit ihrer damals neuen RAGE-Engine zu demonstrieren, die später die Grundlage für Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 wurde. King sagte auch, dass RAGE in erster Linie als Reaktion auf den Kauf von Criterion und ihrer Renderware durch Electronic Arts geschaffen wurde, mit denen Rockstar Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas erstellt hatte.

Rockstar war nicht im Geringsten daran interessiert, plötzlich Lizenzgebühren für die Nutzung von Renderware zu zahlen, insbesondere für einen ihrer damals größten Konkurrenten. In einem Interview mit Time Extension, in dem er seine Reaktion auf die Nachricht von der Übernahme erklärte, sagte King:

"Ich war im Rockstar Wien und habe an den Portierungen für Max Payne für Konsolen gearbeitet, und ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und Sam sagte: 'Verdammt, EA hat gerade Renderware gekauft, wir müssen unsere eigene Engine machen, das klären!' Also dachte ich: 'Cool, okay!' Einer der Gründe, warum wir Rockstar San Diego liebten, war, dass sie einen erstaunlichen Exporteur hatten und wir Midtown Madness liebten. Also haben wir Leute von Rockstar Wien und Rockstar North nach San Diego gebracht und RAGE gegründet. Also half ich beim Aufbau dieses ersten Teams und den Anfängen der Next-Gen-Engine, die Rockstar noch heute verwendet. Und dann mussten wir nach Japan gehen und vor allen anderen mit der PlayStation 3 spielen, als es nur eine große silberne Box mit einem roten Knopf war."

King sprach auch ausführlicher über die Ideen hinter Table Tennis und wie es hauptsächlich darum ging, die Physik auf den neuen Konsolen zu testen.

"Rockstar Games Presents Table Tennis war wirklich ein Spiel für uns, um unsere Spiel-Engine aus physikalischer Sicht zu zeigen oder zu beweisen. Es war eine schöne und kleine und realistische Sache, die man rechtzeitig machen konnte, oder? Denn die PlayStation 3 war diese ganze Zellprozessor-Architektur, bei der man, wenn man ein Xbox-Entwickler war und sich nicht mit Sony zusammengesetzt und den Bus und die SPUs und was auch immer gesehen hatte, so diszipliniert sein musste, wie man seinen Code aufschlüsselte und die Anweisungen schickte, um zurückzukommen und neu zu kompilieren. Auf einer Xbox hatte man drei PowerPC-Chips und sie konnten sich alle gegenseitig sehen, man konnte sehr schlampig mit seinem Code umgehen."

Für diejenigen, die sich den alten Trailer zum Spiel ansehen möchten, können Sie dies hier tun.

Hast du damals Rockstars Table Tennis gespielt?