Rockstar war an der Entwicklung von Lego Batman: Legacy of the Dark Knight beteiligt

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Am Montag konnten wir endlich über das Spiel sprechen, an dem wir in der vergangenen Woche gearbeitet haben: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, das ich persönlich in unserer Rezension als "das absolut beste Lego-Spiel, das ich je spielen durfte" bezeichnet habe. Aber das zu erreichen war für ein Studio wie TT Games nicht ganz einfach, weshalb sie sich Hilfe geholt haben.

Nun berichtet VGC, dass ein ziemlich bekanntes Studio zu diesem umfangreichen und ausgereiften Batman-Abenteuer beigetragen hat... nämlich Rockstar. Insgesamt waren 24 Personen von Rockstar in mehreren Schlüsselrollen an der Entwicklung beteiligt, und TT Games erhielt außerdem Unterstützung von Warner Bros. Games Montreal, das zuvor Spiele der Arkham-Reihe entwickelte.

Nach den sehr mittelmäßigen Gotham Knights und Suicide Squad: Kill the Justice League drücken wir die Daumen, dass Batman: Legacy of the Dark Knight den Beginn hochwertigerer DC-Spiele markieren wird, und angesichts der neuesten Gerüchte könnte das durchaus der Fall sein, denn Injustice 3 soll Berichten zufolge der nächste große DC-Titel werden.