Rockstar verschiebt Xbox-Series- und PS5-Versionen von GTA V auf März 2022

Am Abend mussten Spieler feststellen, dass die geplanten Playstation-5- und Xbox-Series-Versionen von Grand Theft Auto V verzögert worden sind. Bislang haben wir geglaubt, dass die neuen Editionen zusammen mit The Elder Scrolls V: Skyrim am 11. November erscheinen werden, doch Rockstar braucht mehr Zeit bei der Fertigstellung. Auf dem Playstation Showcase 2021 wurde der März als grobes Zeitfenster angepeilt und es gab noch einmal ein paar ungenaue Hinweise darauf, was Spieler von GTA V erwarten können, sobald sie das Spiel noch einmal auf den aktuellen Konsolen spielen.