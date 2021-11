Rockstar verkauft PC-Spielern die GTA-Trilogie momentan nicht

HQ

Letzte Woche erschien Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, doch schon am Freitag konnte man das Game auf dem PC nicht kaufen, da der Rockstar Games Launcher den ganzen Tag über offline war. Der Hersteller konnte den Service mittlerweile zwar wieder online bringen, doch auf Twitter wird mitgeteilt, dass die Trilogie momentan nicht zum Kauf angeboten wird. Selbst diejenigen, die die Definitive Edition auf dem PC bereits gekauft haben, können wohl nicht darauf zugreifen, da das Studio momentan daran arbeite, "einige Daten zu entfernen, die unbeabsichtigt in den neuen Versionen dieser Spiele enthalten sind".

Nutzer haben daraufhin begonnen, die Datensätze zu durchkämmen und verschiedene Dinge gefunden, die tatsächlich nicht mehr enthalten sein dürften (darunter zum Beispiel Songs, deren Lizenzrechte Rockstar nicht vorliegen). Rockstar entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und möchte "die richtigen Versionen der Spiele" so schnell wie möglich wieder verfügbar machen. Unsere Kritik zu den sehr enttäuschenden Konsolenportierungen dieser eigentlich tollen Spiele lest ihr an dieser Stelle nach.

Quelle: PC Games.