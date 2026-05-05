Rockstar und Take-Two würden Grand Theft Auto VI als Desaster ansehen, wenn es 10 Millionen Exemplare verkauft wird

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Grand Theft Auto VI könnte durchaus das am meisten erwartete Spiel sein, das wir je gesehen haben und je sehen werden. Die Begeisterung ist hoch, aber es gibt auch viel Anspannung, besonders von der Entwicklerseite von Rockstar und der Publisherseite bei Take-Two. Niemand ist sich bewusst, wie viel auf diesem Spiel hängt, und Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat gesagt, die Erwartungen seien "furchteinflößend", selbst wenn man etwas weit von der Front entfernt sitzt.

"Ich denke, unser Ziel ist es, den Verbrauchern etwas zu liefern, das wir noch nie zuvor erlebt haben. Am Spielfeldrand zu stehen, aber ziemlich nah an der Frontlinie zu stehen, ist sehr, sehr aufregend. Und furchteinflößend. "Weil die Erwartungen so hoch sind", sagte Zelnick kürzlich in einem Interview zu Bloomberg.

Da Grand Theft Auto VI von einigen Analysten auf 25 Millionen verkaufte Exemplare am ersten Tag prognostiziert wird, glauben Zelnick und Co., dass ein Verkauf von 10 Millionen Exemplaren für das Spiel eine völlige Katastrophe wäre. 10 Millionen Exemplare sind eine Zahl, über die sich die meisten Konkurrenten von Grand Theft Auto VI freuen würden. Einige aktuelle Titel mit großem Budget haben großen Erfolg erzielt und etwa 5 Millionen Exemplare verkauft, wie Kingdom Come: Deliverance II und Crimson Desert. Nicht GTA.

"Die Entwicklungskosten sind immer weiter gestiegen. Und wir streben wirklich danach, die höchste Qualität der Unterhaltung der Welt zu liefern. Und das ist teuer. Und der Einfluss der KI ist davon abgesehen davon. Wir haben bisher keinen Rückgang dieser Kosten gesehen. Vielleicht tun wir das. Vielleicht doch nicht", erklärte Zelnick. Er sagte auch, dass die Art und Weise, wie Rockstar Spiele macht, sehr spezifisch sei, da sie ein Erlebnis bieten, das sonst niemand bietet. "Das ist ein Spiel mit hohen Einsätzen nur für Große Jungs, und das ist für mich in Ordnung", sagte er.

Die Welt mag erwarten, dass Grand Theft Auto VI ein großer Erfolg wird, aber Zelnick wird seine Hühner nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind: "Wir behaupten nie, Erfolg zu haben, bevor er eintritt. Wir haben die großartigsten Kreativteams. Wir ermutigen sie nicht nur, ihren Leidenschaften nachzugehen, sondern bestehen auch darauf, dass sie es tun. Wir versuchen, ihnen unbegrenzte finanzielle und kreative Personalressourcen zu geben, und sie streben dann nach Perfektion."

Dennoch scheint Grand Theft Auto VI ein Launch zu sein, den man sich merken sollte, wenn er sein Datum 19. November 2026 einhält.