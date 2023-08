Rockstar übernimmt Cfx.re, das Team hinter den größten Rollenspiel-Mods in GTA V

HQ

Rockstar hat die Übernahme von Cfx.re bekannt gegeben, dem Team hinter FiveM und RedM, zwei der aktiven Rollenspiel- und Content-Creator-Communitys von GTA V und Red Dead Redemption 2.

Zumindest ein Teil des Verdienstes für die aktuelle Gesundheit (und die Verkäufe) von GTA V könnte auf die Rollenspiel-Communitys in GTA Online zurückzuführen sein, in denen Fans dedizierte Server erstellen, um ihre eigenen Geschichten in Los Santos zu entwickeln, und von Millionen von Streaming-Zuschauern verfolgt werden. Es ist daher keine ungewöhnliche Entscheidung, dass Rockstar sich dafür entschieden hat, das Team mit der größten Erfahrung in der Erstellung dieser Welten ins Boot zu holen, möglicherweise mit dem Ziel, es als zusätzlichen Spielmodus in GTA VI anzubieten, das stark auf eine Veröffentlichung Anfang 2025 hindeutet.