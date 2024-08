Rockstar stritt sich darüber, wie viel Müll es in den GTA-Spielen auf den Straßen geben sollte

HQ

Details sind oft das, was ein Spiel bereichert, und Rockstars offene Welten in den Grand Theft Auto-Spielen haben sich oft auf eine Weise lebendig angefühlt, wie es nur wenige andere Spieleentwickler schaffen. Aber nicht immer sind sich alle diese Details einig, und jetzt hat ein ehemaliger Mitarbeiter einige Informationen über etwas so Einfaches wie den Müll, den wir auf der Straße sehen, geteilt.

Obbe Vermeij, der sowohl an Grand Theft Auto III als auch an San Andreas gearbeitet hat, hat gesagt, dass sich die Straßen im dritten Teil viel zu sauber anfühlten, also fügte er Müll hinzu. Er teilte folgendes auf X mit: "Es ist ein einzelnes Rechteck, das sich gelegentlich mit dem Wind bewegt. Er kann auch von vorbeifahrenden Autos mitgeschleppt werden. Die Künstler haben dafür vier Texturen erstellt. Zwei Zeitungen und zwei Blätter."

Als es jedoch an der Zeit für San Andreas war, musste er es entfernen, weil es anderen Entwicklern im Studio nicht gefiel: "Nicht jeder im Team mochte den Müll. Ich habe es für San Andreas entfernt, weil ich schließlich den Streit verloren habe."

Es bleibt abzuwarten, wie schmutzig oder sauber die Straßen im kommenden GTA VI sein werden.