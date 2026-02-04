Rockstar nutzte KI für "keinen Teil" von Grand Theft Auto VI, sagt der CEO von Take-Two

HQ

Fürchtige Fans glaubten, dass eine weitere Verzögerung im aktuellen Finanzbericht von Take-Two bevorstand. Allerdings klang die Muttergesellschaft des GTA-Entwicklers tatsächlich ziemlich zuversichtlich und sagte uns, dass das Marketing diesen Sommer beginnen wird und es ernsthafte Annahmen gibt, dass das Veröffentlichungsdatum im November erreicht wird.

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz bestätigte Take-Two-CEO Strauss Zelnick ebenfalls ein neues Detail zur Entwicklung des Spiels und sagte, dass generative KI keinen Einfluss darauf hatte, was Rockstar kocht. "Zum Thema KI: Ich bin von Anfang an begeistert", begann er. "Die Produkte dieses Unternehmens wurden schon immer mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz entwickelt. Wir waren schon immer führend in diesem Bereich und haben derzeit Hunderte von Pilotprojekten und Implementierungen in unserem Unternehmen, auch in unseren Studios. Und wir sehen bereits Fälle, in denen generative KI-Tools Kosten und Zeiteffizienz steigern."

"Das gesagt, denke ich, dass Werkzeuge allein großartige Unterhaltungseigenschaften schaffen? Nein, es gibt keine Beweise dafür, und es wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Insbesondere in Bezug auf GTA 6 hat generative KI keinen Anteil an dem, was Rockstar Games entwickelt. Ihre Welten sind handgefertigt. Das unterscheidet sie. Sie werden von Grund auf aufgebaut, Gebäude für Gebäude, Straße für Straße, Nachbarschaft für Nachbarschaft. Sie sind nicht prozedural generiert, das sollten sie auch nicht. Das ist es, was großartige Unterhaltung ausmacht", fuhr Zelnick fort.

Für diejenigen, die Grand Theft Auto VI wollen, aber vielleicht befürchten, dass generative KI sich ins Spiel eingeschlichen hat, ist dies ein Moment der Erleichterung. KI ist schon eine Weile im Gaming, aber wir haben es immer so betrachtet, wie Gegner lernen, sich an unsere Bewegungen anzupassen, und solche Dinge. KI-generierte Umgebungen, Kunst und mehr in unseren Spielen zu sehen, ist etwas, das nicht viele von uns wollen.