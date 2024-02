Rockstar nimmt große Änderungen vor, um weitere GTA VI-Leaks zu vermeiden

HQ

Leaks sind in der Spieleindustrie ziemlich häufig, aber die Entwickler von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 bei Rockstar sind dafür bekannt, sehr geheimnisvoll zu sein und Dinge unter Verschluss zu halten. Zumindest bis September 2022, als das Studio einen massiven Hackerangriff erlitt, der dazu führte, dass stundenlanges, sehr frühes Filmmaterial von Grand Theft Auto VI online gestellt wurde. Da half es auch nicht, dass der erste offizielle Trailer für das Spiel ein paar Stunden vor der geplanten Veröffentlichung im vergangenen Dezember durchgesickert ist, so dass große Änderungen vorgenommen werden, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.

Jason Schreier von Bloomberg hat eine interne E-Mail gesehen, in der die Führungskräfte von Rockstar alle Mitarbeiter des Studios auffordern, ab April an fünf Tagen in der Woche ins Büro zurückzukehren. Dies geschieht nicht nur, um die letzten Abschnitte der Entwicklung von GTA VI bis zur Veröffentlichung Mitte 2025 zu beschleunigen, sondern auch, um das Risiko weiterer Leaks zu minimieren, indem mehr Material hinter der internen Sicherheit des Studios geschützt und die Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unternehmens überwacht wird.

Nicht gerade eine beliebte Entscheidung unter den Leuten, die bei Rockstar arbeiten, da viele positive Gedanken teilten, als das Studio für die Arbeit von zu Hause aus geöffnet wurde, aber auch verständlich, wenn Grand Theft Auto VI allein Take-Two Milliarden Dollar verdienen soll.