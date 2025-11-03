Rockstar-Mitbegründer verrät, welcher Grand Theft Auto-Charakter ihm am besten gefällt

HQ

Eine der wichtigsten Personen hinter den modernen Grand Theft Auto-Spielen ist Dan Houser, der praktisch alle Spiele der Serie (sowie beide Red Dead Redemption-Spiele) geschrieben hat und auch bei über der Hälfte von ihnen als Produzent tätig war. Einschließlich der Erweiterungen.

Aber im Jahr 2020 verließ er Rockstar, um sein Glück auf eigene Faust zu versuchen. Jetzt ist er im Podcast Lex Clips zu sehen, wo er verrät, welche Charaktere er für die besten der Serie hält. Obwohl Rockstar unzählige Male für seine phänomenal feinen Charakterdarstellungen gelobt wurde, gibt es eine, die sein Herz ein wenig höher schlagen lässt. Hier sind die drei, die ihm am besten gefallen:



Niko Bellic - Grand Theft Auto IV

Carl "CJ" Johnson - Grand Theft Auto: San Andreas

Michael De Santa - Grand Theft Auto V



Wenn der Schöpfer selbst wählen darf, ist Niko der stärkste Charakter der Serie, und wir können nicht umhin, zu sagen, dass es leicht zu verstehen ist, warum, wenn man bedenkt, wie anders, klischeefrei und gut geschrieben er war.

Stimmen Sie Hourser zu, oder gibt es jemanden, den Sie besser mögen?